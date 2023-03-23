Kocaeli Gebze'de temizlik malzemesi üreten fabrika da yangın!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir temizlik malzemesi üreten bir fabrika da yangın çıktı. Yangın patlamaya neden olurken ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Kocaeli Gebze'de temizlik malzemesi üreten fabrika da yangın!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir temizlik malzemesi üreten fabrika da yangın çıktı. Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Balçık köyünde bulunan bir temizlik malzemesi deposunda meydana geldi.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangını fark eden işçiler hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin 2 saattir söndürme çalışmaları devam ederken, depoda patlamalar sürüyor.

Kocaeli Gebze'de temizlik fabrikasında yangın!Kocaeli Gebze'de temizlik fabrikasında yangın!Kocaeli Gebze'de temizlik fabrikasında yangın!

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