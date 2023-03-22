WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!

Kişisel Verileri Koruma Kanunu WhatsApp ve Meta'ya Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!

YAYINLAMA
Google News
WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!

Kişisel Verileri Koruma Kurul, başlattığı incelemeler kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit edildi.

WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!

30 GÜN SÜRE TANINDI

Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

WhatsApp ve Meta'ya ağır ceza! Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2 milyon 665'er bin lira ceza kesti!

İlgili Haberler
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!
İstanbul Havaalanı bu yılda dünyanın en iyi havaalanı seçildi!
Samsung yepyeni Galaxy A Serisi son yeniliklerini kullanıcılara sundu
Samsung yepyeni Galaxy A Serisi son yeniliklerini kullanıcılara sundu
Deprem sonrası o telefonların satışı patlamıştı! Meğer herkes bu yüzden satın alıyormuş!
Deprem sonrası o telefonların satışı patlamıştı! Meğer herkes bu yüzden satın alıyormuş!
Twitter Blue, Türkiye'de kullanıcalara sunuldu!
Twitter Blue, Türkiye'de kullanıcalara sunuldu!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Samsung yepyeni Galaxy A Serisi son yeniliklerini kullanıcılara sundu
Samsung yepyeni Galaxy A Serisi son yeniliklerini kullanıcılara sundu
Deprem sonrası o telefonların satışı patlamıştı! Meğer herkes bu yüzden satın alıyormuş!
Deprem sonrası o telefonların satışı patlamıştı! Meğer herkes bu yüzden satın alıyormuş!
Twitter Blue, Türkiye'de kullanıcalara sunuldu!
Twitter Blue, Türkiye'de kullanıcalara sunuldu!
Tesla izin almayı başardı Türkiye'de şarj ağı kuracak!
Tesla izin almayı başardı Türkiye'de şarj ağı kuracak!
Son Haberler
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli aylığına ve emeklilere verilen bayram ikramiyelere ilişkin zam açıklamasında bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Afrika'dan yeni bir virüs alarmı! Dünya'nın en ölümcül virüslerinden olan Marburg virüsü can almaya başladı!
Transseksüellerle yaşadığı evde ölü bulundu! İranlı gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
Transseksüellerle yaşadığı evde ölü bulundu! İranlı gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
Güvenlik açığı çıkan Whatsapp İngiltere'de yasaklanabilir!
Güvenlik açığı çıkan Whatsapp İngiltere'de yasaklanabilir!
Elon Musk durmak bilmiyor! Son olarak engelli çalışanına hakaret etti! Tepki alınca özür diledi!
Elon Musk durmak bilmiyor! Son olarak engelli çalışanına hakaret etti! Tepki alınca özür diledi!
Çok Okunanlar
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yeniden Refah Partisi'nde kriz çıktı! İttifak kararı nedeniyle üst düzey isimler istifa edecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Hilal Dilber TBMM'de Kadınları temsil etmek istiyorum diyerek MHP'den Aday Adayı oldu
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Gaziantep’te sosyal medya operasyonu: 11 gözaltı
Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!
Mobil Dünya Kongresine yerli ve milli ürünler damga vurdu! Barselona'da düzenlenen fuarda Asist BT büyük ilgi topladı!
TikTok'a ağır ceza! Çocukların bilgilerini hukuka aykırı topladılar! Kişisel Verileri Koruma Kurulu harekete geçti!
TikTok'a ağır ceza! Çocukların bilgilerini hukuka aykırı topladılar! Kişisel Verileri Koruma Kurulu harekete geçti!
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!