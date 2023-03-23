TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!

İngiltere parlamentosu ve İskoçya hükümeti tüm elektronik cihazlardan TikTok'u kullanmayı yasakladı. Yasaklanma nedeninin ise güvenlik endişeleri olduğunu belirttiler.

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TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaı TikTok Çin Hükümetine kişisel bilgileri sızdırdığı iddia edilmiş bu iddialar üzerine de kişisel verilerde açıkları çıkmaya başlamıştı. Birçok ülke TikTok'u yasaklamak için yasalar çıkartmaya devam ederken bir yenisi de İngiltere parlamentosu ve İskoçya hükümetinden geldi. İskoçya ve İngiltere aldığı kararla tüm elektronik cihazlarda uygulamanın yasaklanacağı bildirildi. Yasak kapsamında, milletvekilleri ve parlamentoya ziyarete gelen misafirlerin parlamentodaki kablosuz internet ağı üzerinden TikTok'a erişemeyeceği ifade edildi.

TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!

YASAK HEMEN UYGULANMAYA BAŞLANACAK

İskoçya hükümeti de uygulamanın resmi cihazlardan yasaklanacağını duyurdu. İskoçya Başbakan Yardımcısı John Swinney yaptığı açıklamada, hemen başlayacak olan yasağın personel tarafından kullanılan kişisel cihazları kapsamayacağını söyledi.

TikTok, kullanıcıların verilerini Çin hükümetine verdiği yönündeki iddiaları reddetti
İngiltere parlamentosunun yasak kararı ardından açıklama yapan TikTok’tan bir sözcü, "Taleplerimize rağmen, endişeleri gidermek için bize herhangi bir fırsat sunulmadı" ifadelerini kullandı. Sözcü, “Kullanıcıları potansiyel olarak temsilcilerine erişimden ve etkileşimden mahrum bırakmak, özellikle yanlış bilgiye karşı ortak mücadelemizde kendi kendini baltalayan bir adımdır. Avrupa kullanıcı verilerimizi daha fazla korumak için, Birleşik Krallık kullanıcı verilerinin Avrupa veri merkezlerimizde saklanmasını ve yaklaşımımızın üçüncü taraf bağımsız gözetimi de dahil olmak üzere veri erişim kontrollerinin sıkılaştırılmasını içeren kapsamlı bir plan uygulamaya başladık" belirtti.
TikTok'a bir darbe daha! İngiltere ve İskoçya Tiktok'u yasakladı!

"YASAK, DEVLETE AİT CİHAZLAR İÇİN GEÇERLİ"

İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Oliver Dowden, TikTok kullanımının yasaklandığını duyurmuş, "Bu aslında önemli bir önlem. Hükümet genelinde TikTok uygulamasının kullanımının sınırlı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte aslında bir siber temizlik sağlayacağız. Yasak, devlete ait cihazlar için geçerli. Kamu çalışanlarının, bakanların ya da diğer kişilerin kişisel cihazları elbette yasak kapsamında değil" ifade etmişti.

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