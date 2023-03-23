TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!

Tüm dünyanın en çok kullandığı sosyal medya uygulaması TikTok güvenlik açığı ve Çin Hükümetine bilgi sızdırdığı gerekçesiyle ABD'de ifade verdi. CEO Shou Chew iddiaları reddetti ve güvenlik açığını azaltacaklarını ifade etti.

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TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!

Son zamanlarda TikTok'un güvenlik açığı sebebiyle birçok ülke yasaklama kararı almaya başladı. O ülkelerden birisi de İngiltere ve İskoçya oldu. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un CEO'su Shou Chew, uygulamanın Çin hükümetine bilgi sunma, veri güvenliği, ulusal güvenlik tehdidi ve gençlerin ruh sağlığını etkileme endişeleri çerçevesinde ABD Kongresi’nin Enerji ve Ticaret Komitesi'nde ifade verdi. TikTok’un CEO'su Chew ifadesi sırasında iddiaları reddederek, platformun veri güvenliği risklerini azaltacağını söyledi.

TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!

"BEN HERHANGİ BİR KANIT GÖRMEDİM"

İfade verme süresi yaklaşık 5 saatten fazla süren duruşma sırasında ABD Kongresi Komite üyeleri, Çin hükümetinin kişisel verilere erişimini "varsayımsal" olarak nitelendirerek, "Belirtilen birçok riskin varsayımsal ve teorik riskler olduğunu düşünüyorum, ben herhangi bir kanıt görmedim" dedi.
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!

"DİĞER PLATFORMLARIN BUNU SÖYLEYEBİLECEĞİNİ SANMIYORUM”

Chew, sadece TikTok platformunun siyasi reklam yapmadığını belirterek, "Bildiğim kadarıyla siyasi reklam almayan tek platform biziz. Diğer platformların bunu söyleyebileceğini sanmıyorum” ifadelerini kullandı. Chew, TikTok'un siyasi reklamlar hakkındaki politikasını göz önünde bulundurarak, "Özellikle bir seçimle ilgili tehlikeli yanlış bilgileri çok ciddiye alıyoruz" ifadelerini dile getirdi.
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!

ÇİN TİKTOK'U SİLAH OLARAK KULLANIYOR İDDİASI

Temsilci McMorris Rodgers duruşma sırasında TikTok için, "Çin Komünist Partisi'nin insanları gözetlemek, gördüklerimizi manipüle etmek ve gelecek nesilleri istismar etmek için kullandığı bir silahtır" değerlendirmesinde bulundu. Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ise, TikTok'un yasaklanmasını desteklediğini söyledi.
TikTok CEO'su Shou Chew ABD'de güvenlik açığı nedeniyle ifade verdi!

"TEKNOLOJİNİZ ÖLÜME YOL AÇIYOR "

TikTok'un gençlere duygusal sıkıntı oluşturan ve yeme bozukluğuna sebep olan paylaşımları bulundurduğunu söyledi. Kongre temsilcisi Gus Bilirakis,"Teknolojiniz kelimenin tam anlamıyla ölüme yol açıyor" dedi.

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