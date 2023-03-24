Dünya devi teknoloji şirketi Toshiba satılıyor!

1875 yılında Japonya'da kurulan ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin arasında yer alan Toshiba 2017 yılında ABD'de yer aldığı nükleer santral işinde başarısız olmuş ve ardından gelen muhasebe sorunları nedeniyle şirket gerilemişti.

TOSHİBA 15. MİLYAR DOLARA SATILDI

Şirket skandallar ve borçlar nedeniyle bir türlü toparlanamayıp, Japan Industrial Partners tarafından yapılan 15.2 milyar dolarlık teklifi kabul etti. Toshiba hala süreci onaylamamışken bu durumun şirketin batmasından kurtulması için önemli bir adım olduğu ifade edildi. ABD'de girdiği nükleer santral işinde başarısız olmuş ve sorumlu tutulmasının ardındansa büyük mali krizlerin altında kalmış, gizli hissedarı Effissimo Capital Management fonu'da şirket üzerinde baskıyı arttırınca şirketi satın almak isteyenlerin tekliflerini kabul etmeye başlamıştı. Gelecek Perşembe günü itibariyle şirket Japan Industrial Partners'e satılacağı düşünülüyor.