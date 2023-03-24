Hong Kong'da büyük yangın çıktı! 3 bin 600 kişi tahliye edildi!

Hong Kong'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Kowloon'daki bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

3 BİN 600 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölgedeki okullarda ve diğer binalarda bulunan yaklaşık 3 bin 600 kişi tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, rüzgarla yayılan duman ve koku nedeniyle kapı ve pencerelerin kapalı tutulması tavsiye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çabası sonucunda söndürüldü.