Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 il büyük oranda etkilenmiş 50 binden fazla kişi de yaşamını yitirmişti. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören 4 katlı bir bina kendiliğinden yıkıldı. Binada bir kişinin olabileceğini belirtmesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ENKAZDA KİMSENİN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yıkılan binanın enkazında yapılan çalışmalarda kimsenin olmadığının belirlendi. Malatya Valisi Hulusi Şahin de bölgeye gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili kısa bir açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, çöken binanın enkazında kimseye rastlanmadığını belirterek, vatandaşların hasarlı binalardan uzak durması gerektiğini söyledi.