Ahırın bahçesine gömülmüştü 8 yıl sonra kemikleri defnedildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılından itibaren kayıp olarak aranan Emrah Dinçer (30), Niğde'de ikamet akrabaları tarafından öldürülerek bir ahırın bahçesine gömülmüştü, 8 yıl sonra kemikleri köyünde defnedildi.

YAYINLAMA
Google News
Ahırın bahçesine gömülmüştü 8 yıl sonra kemikleri defnedildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılından itibaren kayıp olarak aranan Emrah Dinçer (30), Niğde'de ikamet eden akrabaları tarafından öldürülerek bir ahırın bahçesine gömülmüştü, 8 yıl sonra kemikleri köyünde defnedildi.

Ahırın bahçesine gömülmüştü 8 yıl sonra kemikleri defnedildi

AHIRIN BAHÇESİNE GÖMÜLMÜŞTÜ 8 YIL SONRA KEMİKLERİ DEFNEDİLDİ

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 2015 yılından itibaren kayıp olarak aranan Emrah Dinçer'in (30), geçtiğimiz yıl Niğde'de ikamet eden akrabaları tarafından öldürülerek bir ahırın bahçesine gömüldüğü tespit edilmişti. Olayla ilgili olarak yakınları tutuklanarak ceza evine konulurken Dinçer'e ait olduğu tespit edilen kemikler Adli Tıp sürecinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Dinçer'in kemikleri bugün Gemerek ilçesi Yeniçubuk Köyü Merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Pazarcılar birbirine girdi! Pompalı tüfeği çıkararak yan tezgahtaki pazarcıya saldırdı!
Çocuklarımı "cennete gönderdim" dedi! Polis kontrolünde yakayı ele verdi!
Çocuklarımı "cennete gönderdim" dedi! Polis kontrolünde yakayı ele verdi!
İzmir’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, huzurevine ziyareti ile duygu dolu anlar yaşandı
İzmir’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, huzurevine ziyareti ile duygu dolu anlar yaşandı
Aydın'da esrarengiz ölüm! Yaşlı çift evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
Aydın'da esrarengiz ölüm! Yaşlı çift evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu!
Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?
Trump'ın fotoğrafları dünyayı karıştırdı! Trump tutuklanıyor mu?
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Erdoğan'ın müjdesini verdiği 7 bin 500 lira olacak En düşük emekli maaşı yasasının çıkacağı tarih belli oldu
Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!
Londra Caddelerinde "Hoş Geldin Ramazan" coşkusu!
Okul çıkışında yumruklar havada uçuştu! Tuzla'da gençler birbirine girdi!
Okul çıkışında yumruklar havada uçuştu! Tuzla'da gençler birbirine girdi!
Transseksüellerle yaşadığı evde ölü bulundu! İranlı gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
Transseksüellerle yaşadığı evde ölü bulundu! İranlı gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
Çok Okunanlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
Muğla'da inanılmaz olay! İntihar dediler, cinayet çıktı!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem!
Evlatlarına hasret aileler eylemlerine devam etti
Evlatlarına hasret aileler eylemlerine devam etti
Fırınlara Ramazan denetimi! Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri görevde
Fırınlara Ramazan denetimi! Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri görevde
Yorumlananlar
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!
Ameliyatlara bile girmişti! Sahte doktor "dersimi aldım, tahliyemi istiyorum" dedi!