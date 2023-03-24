ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri sonucu ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye iade edildi. Eserler Antalya'ya getirilerek 31 Mart'ta Antalya Müzesinde sergilenecek.

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ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!

Uzun süren davalar sonucu Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan ve iki gün önce New York Başkonsolosluğu'na teslim edilen tarihi eserler, THY Kargo uçağı ile Antalya Havalimanı'na indirildi. Üzerinde "diplomatik kargo" yazısı bulunan özel kasalarla taşınan eserler, Antalya Müzesi'ne getirildi.

ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!

TARİHİ ESERLER TÜRKİYE'DE

Burdur, Konya, Şanlıurfa, Çanakkale, Manisa, Antalya gibi Türkiye'nin farklı bölgelerine ait 12 değerli tarihi eser, restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 31 Mart'ta yapılacak törenle kamuoyuyla Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başlanacak.

Türkiye'ye getirilen tarihi eserlerin listesi şöyle:

"Tunç boğa arabası (2 adet), Roma dönemi askeri diploma, Neolitik Hacılar Ana Tanrıça figürü, Urartu dönemi terakota vazo, Roma dönemi bronz büst taçlı erkek başı, Killia tipi mermer idol, Hydai Antik Kenti kökenli oinokhoe, Çatalhöyük kökenli taş heykelcik, Roma dönemi tetrarkh heykel başı, Perge Tiyatrosu'ndan heykel başı, Bubon bronz kol ve Septimius Severus heykeli."

ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!

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