Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!

İstanbul Kağıthane’de 13 Haziran 2022’de evinde kiracı olarak kaldığı ve bir süredir evden çıkmasını istemesinden kaynaklı olarak aralarında husumet de bulunduğu 55 yaşındaki ev sahibi Şenel Tombul’u silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki sanık Hamza Çıkrıkcı’nın davasında karara çıktı. İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hamza Çıkrıkcı ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan maktulün eşi Hatice Tombul, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çıkrıkcı, "Öldürme gibi bir kastım yoktu. O anda maktulün elinden bir şey çıkacak diye korktum. 14 yaşından beri dışarılarda yaşıyorum, çok pişmanım" dedi.

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MÜEBBET HAPİSTEN 16 YILA İNDİRİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hamza Çıkrıkcı’yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirten heyet, bu cezayı önce 18 yıla çevirdi, daha sonra takdiri indirim de uygulayarak 15 yıla indirdi. Ayrıca sanığın "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.



