Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!

İstanbul Kağıthane'de ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi. Kiracı ise ev sahibini silahla vurarak öldürdü. O olay sonrası ise mahkeme sanığa haksız tahrik indirimi ve takdiri indirim de uygulayarak toplamda 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

YAYINLAMA
Google News
Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!

İstanbul Kağıthane’de 13 Haziran 2022’de evinde kiracı olarak kaldığı ve bir süredir evden çıkmasını istemesinden kaynaklı olarak aralarında husumet de bulunduğu 55 yaşındaki ev sahibi Şenel Tombul’u silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 45 yaşındaki sanık Hamza Çıkrıkcı’nın davasında karara çıktı. İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hamza Çıkrıkcı ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan maktulün eşi Hatice Tombul, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çıkrıkcı, "Öldürme gibi bir kastım yoktu. O anda maktulün elinden bir şey çıkacak diye korktum. 14 yaşından beri dışarılarda yaşıyorum, çok pişmanım" dedi.

Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!

MÜEBBET HAPİSTEN 16 YILA İNDİRİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hamza Çıkrıkcı’yı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında gerçekleştiğini belirten heyet, bu cezayı önce 18 yıla çevirdi, daha sonra takdiri indirim de uygulayarak 15 yıla indirdi. Ayrıca sanığın "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Toplamda 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!

İlgili Haberler
ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!
ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!
Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı! Savunması ise pes dedirtti!
Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı! Savunması ise pes dedirtti!
Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü!
Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü!
Annesi uyandırmak için odasına girdi! Şişli'deki evlerinin arka bahçesinde ölü olarak buldu!
Annesi uyandırmak için odasına girdi! Şişli'deki evlerinin arka bahçesinde ölü olarak buldu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!
ABD'ye kaçırılan 12 tarihi eser Türkiye'ye getirildi!
Kılıçdaroğlu'na "HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” sorusu soruldu! Güvenlik güçleri müdahale etti!
Kılıçdaroğlu'na "HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” sorusu soruldu! Güvenlik güçleri müdahale etti!
Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı! Savunması ise pes dedirtti!
Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı! Savunması ise pes dedirtti!
Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü!
Malatya'da ağır hasarlı bir bina çöktü!
Son Haberler
40 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Do Kwon Karadağ'da yakalandı!
40 milyar dolarlık kripto vurgunu yapan Do Kwon Karadağ'da yakalandı!
Hong Kong'da büyük yangın çıktı! 3 bin 600 kişi tahliye edildi!
Hong Kong'da büyük yangın çıktı! 3 bin 600 kişi tahliye edildi!
Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!
Ev sahibi kiracının evden çıkmasını istedi! Kiracı ise silahla vurarak ev sahibini öldürdü!
Kılıçdaroğlu'nun gafı olay yarattı! Ahmet Davutoğlu uyardı!
Kılıçdaroğlu'nun gafı olay yarattı! Ahmet Davutoğlu uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreninde konuşuyor!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katıldı!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katıldı!
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı jesti! O tarihte zamlı maaşlar yatacak: Milyonlar maaş hesabına bakınca çıldıracak!
Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı jesti! O tarihte zamlı maaşlar yatacak: Milyonlar maaş hesabına bakınca çıldıracak!
Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı! Savunması ise pes dedirtti!
Kız arkadaşını öldürüp parçalara ayırdı! Savunması ise pes dedirtti!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katıldı!
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katıldı!
100 bin imza kampanyasında son durum ne? En çok imzayı bakın kim topladı!
100 bin imza kampanyasında son durum ne? En çok imzayı bakın kim topladı!
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıkladı! Emekli Bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak belirlendi!
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş açıkladı! Emekli Bayram ikramiyesi 2 bin TL olarak belirlendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacağı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacağı belli oldu
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”