Müstehcen fotoğraflarını gizlice çekti! Tehdit edip intihara sürükledi!

Sosyal medyadan tanıştığı kadını evlilik vaadiyle kandırdı. Buluştuklarında ise müstehcen fotoğraflarını çekip tehdit ederek para istedi. Tehditlere daha fazla dayanamayan kadın ise intihar etti ve bütün olanları bir mektup yazarak anlattı.

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Müstehcen fotoğraflarını gizlice çekti! Tehdit edip intihara sürükledi!

Kastamonu'da yaşayan 47 yaşındaki A.m isimli kadın internet üzerinden bir adamla tanıştı. Tanıştığı kişiyle bir süre sosyal medya hesabından konuşan ikili daha sonra buluştu. A.M.'nin erkek arkadaşı K.D. ile bir süredir evlilik hayali kurduğu ve şahsın Kastamonu'ya gelerek ailesiyle de tanıştığı öğrenildi.

Müstehcen fotoğraflarını gizlice çekti! Tehdit edip intihara sürükledi!

TEHDİT EDEREK 400 BİN TL PARA ALDI

Bu sırada kız arkadaşı A.M.'nin gizlice müstehcen fotoğraflarını çeken K.D., Kastamonu'dan ayrıldıktan sonra A.M.'den para istemeye başladı. A.M.'nin farklı tarihlerde yaklaşık 400 bin TL para gönderdiği belirlendi. Bir süre sonra tehditlere dayanamayan kadın ise 21 Mart günü Kastamonu Devlet Hastanesinin tuvaletinde yaşamına son verdi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D.'yi Kahramanmaraş'ta gözaltına aldı. Kahramanmaraş'tan Kastamonu'ya getirilen K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Müstehcen fotoğraflarını gizlice çekti! Tehdit edip intihara sürükledi!

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