İstinat duvarı çöktü 11 araç kullanılamaz hale geldi!

Yozgat'ta bir binanın istinat duvarı korkunç bir gürültüyle çöktü. İstinat duvarının altında park halinde duran 11 araç ise hurdaya döndü.

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İstinat duvarı çöktü 11 araç kullanılamaz hale geldi!

Yozgat’ta Çapanoğlu Mahallesi, Aynalı Körük Sokak'ta Ravza Apartmanı'nda iftar vakti park halindeki araçların üzerine istinat duvarı çöktü. Olayda hiç kimse yara almazken 11 araç kullanılamaz hale geldi.

İstinat duvarı çöktü 11 araç kullanılamaz hale geldi!

"DEPREM OLUYOR DİYE DÜŞÜNDÜK"

Apartman sakini Hüseyin Yılmaz, “İftar saatinden 10 dakika eve geldim aracımı park ettim. Ezan okunmaya başlayınca büyük bir gürültü koptu. Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun bir alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm. İstinat duvarının yapımına kimin izin verdiğini kimin sorumlu olduğunu bilmiyorum. Allah'tan can kaybı yok olan malımıza oldu" dedi.

İstinat duvarı çöktü 11 araç kullanılamaz hale geldi!

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