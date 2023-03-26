Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı! Büyük bir faciadan dönüldü!

Bursa'da okula giderken karşıdan karşıya geçen küçük çocuğu araba çarptı. Çarpma etkisiyle aracın altında kalan çocuğun bacağı kırıldı.

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Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı! Büyük bir faciadan dönüldü!

Bursa'da ilkokul öğrencisi küçük çocuk okula gitmek için karşıdan karşıya geçtiği sırada araba çarptı. Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda çarpmanın etkisiyle küçük çocuk otomobilin altıda kaldı.

BACAĞI KIRILAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin üzerinden geçtiği çocuğu görenler yardıma koşarken, durum da 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler kazazede çocuğu hastanede tedavi altına alırken, kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hastaneye kaldırılan çocuğun ayağının kırık olduğu öğrenildi.

Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı! Büyük bir faciadan dönüldü!Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı! Büyük bir faciadan dönüldü!

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