Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!

Kaza İstanbul Kağıthane'de saat 12.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan 60 yaşındaki Sinan Aydın yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün frenleri boşaldı. Araç kontrolden çıkınca yokuş aşağıya doğru hızla sürüklendi.

HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI

Bir dükkanın tentesine ve park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa daldı. Kazada otobüs sürücüsü Aydın yara almazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.