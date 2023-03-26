Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!

İstanbul Kağıthane'de freni boşalan bir özel halk otobüsü otomobile çarptı ardından durağa daldı. Kaza da şans eseri ölen ya da yaralanalar olmazken maddi hasar meydana geldi.

YAYINLAMA
Google News
Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!

Kaza İstanbul Kağıthane'de saat 12.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan 60 yaşındaki Sinan Aydın yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı özel halk otobüsünün frenleri boşaldı. Araç kontrolden çıkınca yokuş aşağıya doğru hızla sürüklendi.

Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!

HALK OTOBÜSÜ DURAĞA DALDI

Bir dükkanın tentesine ve park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynırı ve durağa daldı. Kazada otobüs sürücüsü Aydın yara almazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.

Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!Freni boşalan halk otobüsü durağa daldı! Faciadan dönüldü!

İlgili Haberler
Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı! Büyük bir faciadan dönüldü!
Karşıdan karşıya geçerken aracın altında kaldı! Büyük bir faciadan dönüldü!
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Tarihi Aspendos Köprüsünde çirkin görüntü "Bizim bildiğimiz Türk gençliği bunu yapmaz"
Pendik'te alkol nedeniyle çıkarıldığı iş yerini yakmaya çalışan kişi yakalandı
Pendik'te alkol nedeniyle çıkarıldığı iş yerini yakmaya çalışan kişi yakalandı
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…
Fahrettin Altun belgeleri paylaştı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diploması…
Son Haberler
100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!
100 bin imzayı geçen 4. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu!
Salataların boynu bükük kaldı! Tarım ve Orman Bakanlığı o ürünün satışına yasak getirdi! Her sofrada bulunurdu...
Salataların boynu bükük kaldı! Tarım ve Orman Bakanlığı o ürünün satışına yasak getirdi! Her sofrada bulunurdu...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Hüda Par açıklaması! "Hür Dava Partisi hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını belirtmiştir"
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Hüda Par açıklaması! "Hür Dava Partisi hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını belirtmiştir"
ŞOK Market'te teknoloji bayramı başladı! Telefondan tablete, kulaklıktan şarj cihazına flaş indirimler: Kredi kartını kapan koşuyor!
ŞOK Market'te teknoloji bayramı başladı! Telefondan tablete, kulaklıktan şarj cihazına flaş indirimler: Kredi kartını kapan koşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için konuştu: "14 Mayıs'ta yeni bir dönem başlayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler için konuştu: "14 Mayıs'ta yeni bir dönem başlayacak"
YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…
YSK, seçimde kullanacak seçmen sayısını belirledi! İşte seçimde oy kullanacak kişi sayısı…
Çok Okunanlar
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
Adana'da "Kökünü Kurutma Operasyonun'da" 77 kişi göz altına alındı!
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninde temel atılmadığı iddia edilmişti! Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar devam ediyor!
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
İbrahim Kalın Türkiye'ye verilmeyen F-16'lar hakkında konuştu! "Türkiye'ye bir baskı oluşturmaya çalışmayın"
Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!
Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya teslim etti! Hangi parti seçime nasıl girecek? 7 maddede detaylar!
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
TOGG'da yeni gelişme! Teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı
TOGG'da yeni gelişme! Teslim edilecek araç sayısı 12 binden 20 bine çıkartıldı
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”