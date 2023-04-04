ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!

Donald Trump Stormy Daniels'e sus payı olarak verdiği gizli ödeme sonrası New York Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıkacak. Bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartılmışken Trump'ın Amerikan Başkanları arasında ilk kez hakim karşısına çıkan eski başkan olma özelliği taşıyarak tarihe geçti.

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ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!

Stormy Daniels ile ilişkisi olduğu iddialarını kapatmak için sus payı verdiği ve bu durumu gizlediği için mahkemelik olmuş ve mahkemeden tutuklama talebi çıkmıştı. Günlerdir ortalığı karıştıran olaylar üzerine Trump yanlıları eylem düzenlemişti. Trump ise bugün ifade vermek üzere New York'ta hakim karşısına çıkacak.

ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!

DESTEKÇİLERİ "YANINDAYIZ" DEDİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump bu sabah Florida' daki malikanesinden ayrıldı. Evinden ayrılırken ise 6 siyah araç havaalanına kadar eşlik etti. Trump destekçileri ise yolda "yanındayız" ifadeleri ile slogan attı. Havaalanına vardığında ise Trump soyaıdının yazılı olduğu özel uçakla New York'a gitti.

BEKLENEN GÜN GELDİ TRUMP MAHKEME YOLUNDA

Trump'ın avukatlar mahkemede ifade verirken Trump'ın kelepçe takmayacağını belirtti.Ancak mahkemeden çekilen fotoğraflar ise basına servis edilemeyerek gizli tutulacak. Trump ise geceyi Trup Tower binasında geçireceği belirtilmiş ve destekçileri ise binanın önünü hınca hınç doldurduğu aktarıldı. New York Belediye Başkanı ise Trump'ın mahkeme esnasında protesto düzenleyen kişileri gözaltına alınacağını duyurdu. Trump ise ABD tarihinde hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olma özelliği taşıyarak tarihe geçti. 2024 seçimlerine hazırlanan Trump Florida'ya dönünce miting düzenleyecek.

ABD'de ilk kez bir başkan hakim karşısına çıkacak! Trump mahkeme yolunda!

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