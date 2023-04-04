Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!

NASA Ay'a gidecek olan Artemis Ay Programın kapsamında yolcularını açıkladı. Göreve ilk kez bir kadın ve bir siyahi astronotta görevlendirildi.

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Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!

NASA'nın Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı, Artemis I’in tamamlanmasının ardından Artemis II için hazırlıklara başladı. NASA, Texas eyaletinde yer alan Houston’daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ile Artemis II görevinde yer alacak ekibi tanıttı.

Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!

AY'A İLK KEZ BİR KADIN VE BİR SİYAHİ ASTORONOT GİDECEK

Dört kişilik ekipte, NASA'nın tamamı kadınlardan oluşan ilk üç uzay yürüyüşünün bir parçası olan 44 yaşındaki Christina Koch, dört uzay yürüyüşü gerçekleştiren ve eski ABD Donanması pilotu olan 46 yaşındaki siyahi Victor Glover, 47 yaşındaki Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde Albay Jeremy Hansen ve eski ABD Donanması pilotu 47 yaşındaki Reid Wiseman yer alacak. Hansen dışındaki astronotların hepsi Uluslararası Uzay İstasyonu’nda daha önce görev aldı.

Ay yolcuları kalmasın! NASA Ay'a gidecek olan ekibi duyurdu! Ay'a gidecek ilk siyahi insan ve kadın yer aldı!

BAŞARILI OLURSA BİR EKİP DAHA GÖNDERİLECEK

NASA Başkanı Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Artemis II mürettebatı, bizi yıldızlara götürmek için yorulmadan çalışan binlerce insanı temsil ediyor. Bu, insanlığın mürettebatı. Gidiyoruz” dedi.
Söz konusu uçuşun amacı Orion'un tüm yaşam destek cihazlarının ve diğer sistemlerinin tasarlandığı gibi çalışıp çalışmayacağını test etmek. Artemis II’nin başarılı olması halinde NASA, birkaç yıl sonra Artemis III ile biri kadın olmak üzere Ay yüzeyine astronot indirmeyi planlıyor.

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