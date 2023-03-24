İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca sahte, düşük ayarlı ve hurda altından yaptıkları altınları piyasaya sürerek, Türkiye genelinde farklı kuyumculara satış yaparak haksız kazanç sağlayan suç örgütü hakkında soruşturma başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları sonucunda tespit edilen 52 şüpheli kişinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Bursa, Bitlis, Tokat, Tekirdağ, Amasya, Manisa, Siirt ve Gaziantep’te farklı adreslere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mali Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için Mali Şube polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde şüphelilerin bakır bilezik, kolye, küpe gibi ziynet eşyalarının üzerine çeşitli saf su, tuz ruhu, asetik asit, sodyum karbonat ve birçok kimyasal solüsyon madde kullanarak altın kaplama işleminden geçirdikleri ve bu şekilde üretilen altınları aile görünümlü çiftleri kullanarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Çetenin bu yöntemle birçok kuyumcuyu dolandırdığı ve 1 milyonluk zarara neden oldukları ortaya çıktı.