Avustralya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Avustralya'nın Bayrağı Nasıldır?

Avustralya ya da resmî adıyla Avustralya Milletler Topluluğu, Güney Yarım Kürede yer alan kıta ülkesi. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar.

Avustralya'nın Başkenti?

“Canberra” şehri Avustralya'nın başkentidir.

Avustralya'nın Para Birimi Nedir?

“Avustralya Doları” Avustralya'nın para birimidir.

Avustralya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Avustralya'nın telefon alan kodu : + 61

Avustralya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Avustralya

Avustralya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Canberra

Avustralya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Australia

Avustralya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Canberra

Avustralya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce/ Aborjin yerel dilleri

Avustralya'nın Bayrağı Nasıldır?