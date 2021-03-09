Avustralya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Avustralya'nın Bayrağı Nasıldır?
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Avustralya ya da resmî adıyla Avustralya Milletler Topluluğu, Güney Yarım Kürede yer alan kıta ülkesi. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar.
Avustralya'nın Başkenti?
“Canberra” şehri Avustralya'nın başkentidir.
Avustralya'nın Para Birimi Nedir?
“Avustralya Doları” Avustralya'nın para birimidir.
Avustralya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Avustralya'nın telefon alan kodu : + 61
Avustralya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Avustralya
Avustralya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Canberra
Avustralya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Australia
Avustralya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Canberra
Avustralya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce/ Aborjin yerel dilleri