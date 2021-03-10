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Avustralya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Avustralya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Avustralya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Avustralya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Avustralya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Avustralya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Avustralya ya da resmî adıyla Avustralya Milletler Topluluğu, Güney Yarım Kürede yer alan kıta ülkesi. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasında uzanır. Okyanusya kıtasında bulunur ve kıtanın çok büyük bir bölümünü kaplar.

Avustralya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Avustralya25500000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 55. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0033 olduğu görülmektedir.

Avustralya'nın Müslüman Nüfus sayısı 365000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1,7 olarak rakamlara yansımıştır.

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Avustralya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terimolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Avustralya'nın yüz ölçümü 7669726 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Avustralya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 58920  km²    Karasal Alan : 7682300 km²

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Avustralya'nın Haritadaki Yeri / Konumu,

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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