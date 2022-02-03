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Avusturya'da Türklere ait iki camiye saldırı düzenlendi! Saldırıyı terör örgütü destekçilerinin yaptığı belirlendi!

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türklere ait olduğu öğrenilen iki camiye terör örgütü PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendiği bildirildi.

Avusturya'da Türklere ait iki camiye saldırı düzenlendi! Saldırıyı terör örgütü destekçilerinin yaptığı belirlendi!

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, bölücü terör örgütü PKK yandaşları, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nin ardından 16. bölgede bulunan bir başka camiye daha saldırdı. Örgüt üyeleri saldırı düzenledikleri camilerin dış duvarlarına da terör propagandaları içeren yazılar yazdı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Regaip Kandili'nin kutlandığı bir gecede iki camiye yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"GEREKEN ADIMLARI ATMAKTAYIZ"

Ceyhun, "İbadethanelere saldıracak kadar 'alçalan' saldırganların video görüntüleri yetkililere verildi. Beklentimiz hızla yakalanıp adalete teslim edilmeleri. Vatandaşlarımız merak etmesinler, yetkililer ile temas halinde, gerektiğinde iş birliği yaparak gereken adımları atmaktayız." şeklinde konuştu.

KINAMA MESAJI PAYLAŞTILAR

Avusturya'da toplumun huzurunu bozmaya yönelik bu tür saldırılara karşı yetkili makamlarla her tülü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını kaydeden Ceyhun, olayların takipçisi olacaklarını aktardı. Saldırının ardından Avusturya'da Entegrasyon Bakanı Susanne Raab ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinden, kınama mesajları paylaşıldı.

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Raab, saldırının şiddetle kınanması gerektiğini ifade ederek, ibadet özgürlüğünün önemine dikkat çekti. İktidardaki Yeşiller Partisi Entegrasyon Sözcüsü Faika El-Negashi de ATİB'e yönelik saldırıyı sert bir şekilde kınadığının altını çizerek, saldırının ibadet özgürlüğünün yanı sıra demokrasiye yapıldığını belirtti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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