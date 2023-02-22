Awoyemi Abiodun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Awoyemi Abiodun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Awoyemi Abiodun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Awoyemi Abiodun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Awoyemi Abiodun {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Awoyemi Abiodun Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Awoyemi Abiodun, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Awoyemi Abiodun'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Awoyemi Abiodun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Awoyemi Abiodun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Remo Stars FC
Awoyemi Abiodun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Awoyemi Abiodun şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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