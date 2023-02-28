Axel Canete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Canete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Axel Canete kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Axel Canete ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.