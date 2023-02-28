Axel Canete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Canete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Canete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Axel Canete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Axel Canete {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Axel Canete Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına - tarihinde katılmıştır. Axel Canete'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Axel Canete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Axel Canete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Axel Canete şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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