Axel Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Axel Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Axel Romero 12 Mart 2004 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Axel Alonso Romero Galván şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Axel Romero Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Cruz Azul U20 futbol takımında oynamaktadır. CD Cruz Azul U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Axel Romero'nin CD Cruz Azul U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Axel Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Axel Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Cruz Azul U17
1 Ocak 2023 yılında Cruz Azul U20
Axel Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Axel Romero şuan CD Cruz Azul U20 takımında oynamakta ve 184 numaralı formayı giymektedir.
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