Ay Balta ne demek, TDK'ya göre Ay Balta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ay balta ne demek? Ay balta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ay balta kelimesi. Peki ay balta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ay balta nedir, ay balta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AY BALTA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ay balta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ay balta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağzı yarım daire biçiminde olan balta, teber

