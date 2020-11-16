Ay burçları nasıl etkiler?

Kişinin psişik yetenekleri, annesiyle kurduğu ilişkinin dinamiği, duygusal ihtiyaçları ve hayal gücü ve çağrışım yeteneği gibi konular ay burcunun konuları arasına girer. Ay burcunun taşıdığı bu etkileri detaylandırmak ve haritadaki ay burcu kalitesini ayrıntıları ile incelemek önemlidir. O zaman sorumuzu sorabiliriz: Ay burçları kişiyi nasıl etkiler?

Duygusal Zekâ ve Hafıza Alanı

Nasıl ki Merkür doğum haritasında rasyonel aklın kalitesini gösteriyorsa Ay da zihnin işleyiş tarzını ve duygusal zekâyı gösterir. Astroloji tarafından haritanın bilinçaltı olarak kabul edilen Ay, bulunduğu burcun temalarına göre kişinin buzdağının görünmeyen kısımlarında nelerin barındığını ortaya koyacaktır. Örneğin, ay burcu oğlak olan bir kişi, duygularını göstermekten mütemadiyen kaçınacak, hislerini içine atacak ve dağ gibi sarsılmaz şekilde görünmeyi önemseyecektir. Duygusal zekâ anlamında kişi kendini sürekli frenlediği için sevdiklerine karşı açık, anlaşılır ve sevgi dolu olmaktansa daha içine kapanık, utangaç, kaba ve hatta duygusuz olacaktır.



Öte yandan ay burcu yengeç olan bir kişi, duygularının Ay’ın göksel hareketliliğine paralel bir şekilde değişmesini engelleyemeyecek, hep duygularıyla karar verecektir. Bu ne kötü anlamda ne de iyi anlamdadır. Ay burcu yengeç demek, akıldan önce duyguların geldiğini gösterir sadece.

Hafızası oldukça gelişmiş olacak, bin yıl önceki yapılanları -iyi veya kötü- unutmayacaktır. Sadece kendisiyle alakalı da değil! Sevdiklerini ilgilendiren her konuyu ve kişiyi de unutmayacaktır. Vefalı, hatır gönül bilen biri olacaktır. Özetle ayın taşıdığı anlamlar kadar ayın bulunduğu burç da kişinin duygusal kapasitesini nasıl ortaya çıkardığını anlamak için oldukça önemlidir.

Anne- Çocuk İlişkisi

Ay aynı zamanda anneyle olan ilişkiyi de açıklar. Özellikle çocuk yaşlarda kurulan bu bağın kalitesini ve ilişkinin dinamiğini anlamak, ay burcu sayesinde oldukça kolaydır. Bunu bir örnekle açıklamak daha akılda kalıcı olacaktır. Örneğin ay burcu kovada olan bir çocuk için annesi oldukça sıra dışı, orijinal, asi görünebilir. Çocuğun anne algısı, kendi rüzgarına göre dans eden, farklı olmaktan korkmayan bir annedir.

Ya da mesela ay burcu aslan bir çocuk için anne, cesur ve güçlü kişi demektir. Ay burcu aslan için anne gösterişli, alımlı, cazibeli ve yöneten durumda olacaktır. Ayın bulunduğu burç çocuğun gereksinim duyduğu duygusal ihtiyaç ve beklentilerini nasıl ve ne kadar tatmin edeceğini ortaya koyar. Bunun tatminini sağlayacak ilk kişi -ilk yaşlarda özellikle- annedir. Tabi anne çocuk ilişkisinin kalitesi, ayın yaptığı açılara bakılarak da anlaşılır.

Ay ve Sosyal Hayat İlişkisi

Kişisel doğum haritalarında nasıl ki kişisel bilinçaltı dinamiklerini ortaya koyuyorsa sosyal hayatta da bir karşılığı bulunmaktadır ay burcunun. Güneş burcunun kralları, komutanları, liderleri göstermesi gibi ay da kraliçeleri, halkı, kalabalıkları gösterir.

Toplumun direkt kontrol edilemeyen insan kalabalıkları yani kitleler ayın anlamları arasındadır. Bu nedenle, devlet haritaları incelendiğinde ayın bulunduğu burç, ev ve yaptığı açılar, halkın kalitesine, ihtiyaçlarına ve insanlar arasındaki etkileşimin dinamiğine dair ipuçları verir.