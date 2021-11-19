NASA, son yüzyılın en uzun ay tutulması gerçekleşeceğini, tutulma ile birlikte insanları yaklaşık 3,5 saat ayı kanlı göreceğini duyurdu. Bunun hemen ardından ay tutulmasına ilişkin çeşitli konular araştırılmaya başlandı. Bugün tutulması beklenen ay hakkında vatandaşlar, "Ay tutulması başladı mı 19 Kasım 2021? Ay tutulması kimleri etkileyecek, etkisi nedir 19 Kasım 2021?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

AY TUTULMASI BAŞLADI MI 19 KASIM 2021? AY TUTULMASI KİMLERİ ETKİLEYECEK, ETKİSİ NEDİR 19 KASIM 2021?

Ay tutulması tam da bu saatlerde ( 11.01 ) gerçekleşmeye başladı. Geçtiğimiz 580 yılın en uzun Ay tutulması Boğa burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulma tahmini, 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Algol tutulması olarak da bilinen bu tutulma, tüm burçları etkileyecek. Özellikle Akrep ve Boğa burçlarına getirisi çok güzel olacak. Karanlık işleri olanların açığa çıkacağı, vicdanı rahat ve temiz bir hayat yaşayanın ise şahlanacağı iddia edilen bu tutulmayla birlikte, burçların kasıp kavrulacağı da bildirildi.

Bu tutulmada insanların en çok inandıkları şeylere daha sıkı tutunması öneriliyor. Evrene gönderilen enerjinin muhakkak bir gün gerçekleşeceği de biliniyor. Astrolog Elvan; bu gün, hayatınızda istemediğiniz ne varsa bir kağıda yazıp, daha sonra o kağıdı yakıp küllerini toprağa gömmenizi öneriyor.

Diğer yorumcular ise, hayatınızın belki alt üst olacağını ancak bu durumdan bile çok büyük dersler çıkaracağınızı, kötünün bile sizlere bir getirisi olacağını savunuyor.

Her şeyin kökünden değişeceği söylendiği bu tutulmayla birlikte, ayrılıklar ve birleşmeler, bitişler ve başlangıçlar çok net bir biçimde yaşanacak.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gece yarısından hemen sonra gerçekleşecek olan en uzun Ay tutulması, 19 Kasım’da birkaç saatliğine gözlemlenebilecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulmasının izleneceği en iyi yer, tutulma gece gerçekleşeceği için Kuzey Amerika kıtası olacak. 3.5 saatlik sürenin tamamı gece boyunca sürecek.

Tutulma sona ermeden önce Güney Amerika ve Batı Avrupa'da ay batışı gerçekleşecek. Bu sebeple sonraki safhalar kaçırılacak. Tutulma Afrika ya da Orta Doğu'da hiç gözlemlenemeyecek.

Ay tutulması Türkiye’den de görülmeyecek.