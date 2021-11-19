Bugün saat 11.57 de 27 derece Boğa burcunda gerçekleşen ay tutulması yüzyılın en uzun tutulması oldu. Boğa burcu tutulmasının içinde Algol sabit yıldızı bulunmakta. Bu sebeple tutulma sonrası geri dönüşü zor bazı kadersel olaylar yaşanabilir. Burç meraklıları bu tutulmanın burçlara etkisini merak ediyor. Peki Ay Tutulması Terazi burcunu nasıl etkileyecek? İşte cevabı...

AY TUTULMASI TERAZİ BURCUNU NASIL ETKİLEYECEK?

Sevgili Terazi; Bu hafta Boğa burcunda Ay Tutulması gerçekleşiyor. Cuma günü gerçekleşen bu tutulma ile dışardan gelen paralarla ilgili şanslarla karşılaşabilirsiniz. Ortaklı iş girişimleri, mal paylaşımlarıyla ilgili gündemlerde sonuçlanmalar, vergiler ve yasal ödemelerle ilgili bir düzenlemeye gidebilirsiniz.

Ayrıca bu hafta harcamalarınızda da artış yaşanabilir. Gereksiz harcamalara girmemeye özen göstermeniz gerekiyor. İstekleriniz doğrultusunda hareket ettiğiniz sürece çok fazla sorunla karşılaşmayacağınızı bilmelisiniz. Kritik kararlar almanız gerekebilir. Tercihleriniz konusunda çok dikkatli olmalısınız. Daha akılcı düşünmeye ve planlı ilerlemeye çalışmalısınız.

Yolculuklar gündeminize gelebilir. Hiç planda yokken kendinizi hoşunuza gidecek yerlerde bulabilirsiniz. Ancak çok fazla akışa bırakmamanız gereken bir süreçtesiniz. Düşünmeden hareket etmek veya anlık dürtülerin peşinden giderek ilerlemek bazı kayıplar yaşamanıza neden olabilir.

19 KASIM AY TUTULMASI

Geçtiğimiz 580 yılın en uzun Ay tutulması Boğa burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulma tahmini, 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Algol tutulması olarak da bilinen bu tutulma, tüm burçları etkileyecek. Özellikle Akrep ve Boğa burçlarına getirisi çok güzel olacak. Karanlık işleri olanların açığa çıkacağı, vicdanı rahat ve temiz bir hayat yaşayanın ise şahlanacağı iddia edilen bu tutulmayla birlikte, burçların kasıp kavrulacağı da bildirildi.

Bu tutulmada insanların en çok inandıkları şeylere daha sıkı tutunması öneriliyor. Evrene gönderilen enerjinin muhakkak bir gün gerçekleşeceği de biliniyor. Astrolog Elvan; bu gün, hayatınızda istemediğiniz ne varsa bir kağıda yazıp, daha sonra o kağıdı yakıp küllerini toprağa gömmenizi öneriyor.

Diğer yorumcular ise, hayatınızın belki alt üst olacağını ancak bu durumdan bile çok büyük dersler çıkaracağınızı, kötünün bile sizlere bir getirisi olacağını savunuyor.

Her şeyin kökünden değişeceği söylendiği bu tutulmayla birlikte, ayrılıklar ve birleşmeler, bitişler ve başlangıçlar çok net bir biçimde yaşanacak.