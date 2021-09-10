Ayağı ağrıdığı için hastaneye gitti, bir gün sonra evinde ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında yaşandı. Halil Karanfil, sabah saatlerinde ayağının ağrıdığını komşularına söyleyerek komşuları tarafından hastaneye giden Karanfil, tedavisinin ardından evine geri döndü.

Olayın yaşandığı günden itibaren Karanfil'den bir daha haber alamayan komşuları, akşam saatlerinde kapıya gelerek evi kontrol etmeye çalıştı. Halil Karanfil'in evinin salonunda hareketsiz olduğunu gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak içeri girmesiyle evin salonunda inceleme yapıldı. Halil Karanfil'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Acı olayı duyarak eve gelen Karanfil’in ablası Nihal Yağmurcağ, "Ah benim garip kardeşim" diyerek acısını yaşadı. Karanfil'in öldüğü salonda annesininde 5 yıl önce de öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili araştırma süreci açıldı. Halil Karanfil’in cenazesi, ölüm nedeninin öğrenilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevkedildi.