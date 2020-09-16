Ayağına sarılan zehirli yılanı kafasından yakaladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 55 yılan türünün en zehirlisi olan koca engerek adıyla bilinen yılana rastlandı. Isırdığı kişinin en geç 5 dakika içerisinde ölümüne neden olabilen yılan bir kişinin bahçesine girerek bahçe sahibine saldırdıı.

Bahçesinde incir toplayan Abdulkadir Aydın, kurumuş otlara bastığında bacağına sarılan ‘koca engerek’ yılanını kafasından tutarak kendisini ısırmasını engelledi.

ZEHİRLİ OLDUĞUNU İNTERNETTEN ÖĞRENMİŞ

Yılanı önce poşete daha sonra kutuya koyan Abdulkadir Aydın, internetten yılanın türüne baktığında zehirli koca engerek olduğunu öğrendi.

Aydın, “Öğle saatlerinde incir toplamak üzere sarp ve taşlık bölgede olan ağaçların arasına gittim. İncir topladığım esnada kuru ot yığınını fark etmedim bastım ve yılan ayağımı sarıldı. Çorap ve pantolon olduğu için bana zarar veremeden yakaladım.

Bu yılan türünü daha öncede görmüştüm. Hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyordum. Kendisini rahatsız etmediğiniz sürece saldırmaz ve ısırmaz. Bende yılanı poşete koydum. Daha sonra doğaya salacağım” diye konuştu.