Ayağından çıkan terliği yakalamak için canından oldu!

Deniz kenarında yürürken ayağındaki terliği denize kaçıran Rasim Ünal (31), terliğini yakalamak için girdiği denizde boğularak can verdi. Ünal, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

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Ayağından çıkan terliği yakalamak için canından oldu!

Zonguldak'ta Kızlar Plajı'nda deniz kenarında akıntıya kaptırdığı tekliğini kurtarmak için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Rasim Ünal (31) memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen saatlerinde Zonguldak'ın Kızlar Plajı'nda meydana geldi.

DALGALARIN ARASINDA KALDI

İddiaya göre, gezmek için eşi ile birlikte Zonguldak'a giden 31 yaşındaki Rasim Ünal, dalgalı olan denizde kumsalda gezerken, ayağındaki terliği çıktı. Bu sırada dalgalarla birlikte sürüklenen terliğini kurtarmak için denize giren Rasim Ünal, bir anda dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

EŞİ FERYAT FİGAN AĞLADI!

Eşinin çığlıkları sonucu Ünal'ın çırpındığını gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve vatandaşlar Rüstem Ünal'ı denizden kurtararak bota çıkardı. Botla sağlık ekiplerine teslim edilen Ünal, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Ünal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA KARABÜK'TAN UĞURLANDI

Otopsi işlemi tamamlanan Rasim Ünal'ın cenazesi daha sonra Karabük'e getirildi. Merkeze bağlı Yeşilköy camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ünal'ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Denizde boğularak hayatını kaybeden 31 yaşındaki Rasim Ünal'ın Kastamonu Üniversitesi'ne bağlı Araç Meslek Yüksek Okulunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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