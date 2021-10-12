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Ayakbastı ne demek, TDK'ya göre Ayakbastı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ayakbastı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ayakbastı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ayakbastı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ayakbastı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ayakbastı ne demek, TDK'ya göre Ayakbastı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayakbastı ne demek? Ayakbastı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayakbastı kelimesi. Peki ayakbastı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayakbastı nedir, ayakbastı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AYAKBASTI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayakbastı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ayakbastı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yere dışarıdan gelen insan ve eşyadan alınan vergi, toprakbastı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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