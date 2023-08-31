Ayakkabıda Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Sakın Bunları Yapmayın!

Ayakkabıda Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Sakın Bunları Yapmayın! Ayakkabı seçimi yaparken...

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Ayakkabıda Çocukları Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Sakın Bunları Yapmayın!

Çocukların ayakları hızlı büyür. Aynı ayakkabıyı sürekli giyen çocukların ayaklarında ise ciddi tehlikeler meydana gelebilir. Yanlış ayakkabı numarası seçimi ile başlayan ve aynı ayakkabının sürekli olarak giyilmesi ile devam eden yanlışlar silsilesinde çocuklarda ciddi ayak rahatsızlıkları görülebilir.

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Yanlış Numara Seçimi Çocukların Gelişimini Olumsuz Etkiliyor

Küçük ayakkabı giymek çocukların gelişimini ciddi anlamda olumsuz etkilerden büyük ayakkabı giymenin de benzer sorunlar açabileceği konuşuluyor. Bu durumda “seneye de giyer” mantığının aslında çürüdüğü de ortaya çıkıyor.

Büyümek isteyen çocuk ayaklarının küçük ayakkabılarda baskılanması onların gelişimi üzerinde büyük bir risk oluştururken büyük ayakkabı giymekte çocuk ayaklarına ekstra yüklerin binmesine neden oluyor. Bu durumda aynı küçük ayakkabı giymek kadar bir risk taşıyor.

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Aynı Ayakkabının Art Arda Giyilmemesi Gerekiyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Selim Muğrabi, okul çağındaki çocukların aynı ayakkabıyı iki gün üst üste giymemesi gerektiğini belirtti. Okula giden çocukların yedek ayakkabılarının da olması gerektiği bir gerçek. Bu yedek ayakkabı ile dönüşümlü olarak ayakkabıların giyilmesi gerekiyor. Aslında buradaki durum ayakkabının hava alması. Çünkü sürekli aynı ayakkabıyı giyen çocuğun ayakkabısında bakteri ve mantarlar görülüyor. Bu durumda ayakkabının hava alması ve dönüşümlü olarak giyilmesi bu tür oluşumların görülmesindeki en büyük engel.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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