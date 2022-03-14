Ayaklık ne demek, TDK'ya göre Ayaklık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayaklık ne demek? Ayaklık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayaklık kelimesi. Peki ayaklık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayaklık nedir, ayaklık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYAKLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayaklık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ayaklık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, pedal

- Ayak basacak yer

- Ayakçak

- Kaide

- Küçük teknelerde kürekçinin oturduğu yeri destekleyen, kaplamaların iç tarafına çakılan kiriş

