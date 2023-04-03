Ayanda Sishuba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayanda Sishuba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayanda Sishuba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayanda Sishuba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayanda Sishuba 2 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Belçika,Güney Afrika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayanda Sishuba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ayanda Sishuba'nin RC Lens B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Ayanda Sishuba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayanda Sishuba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında RC Lens U19
1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B
Ayanda Sishuba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayanda Sishuba şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Royal Excel Mouscron, LOSC Lille, RC Lens
Ayanda Sishuba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belçika U18 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.
Belçika U17 takımında 10 numaralı formasıyla 10 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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