Ayasofya için kritik duruşma sona erdi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10.Dairesinde görülen davada duruşma sona erdi. Alınan karara göre Ayasofya mevcut müze konumunda kalacak ya da cami olarak ibadete açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olarak katıldığı TRT ortak yayınında "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay`ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" demişti

BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTENDİ

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Danıştay’da Ayasofya`nın camii olarak kullanımıyla ilgili bir kez daha başvuru yaptı. Dilekçede; Ayasofya’nın müzeye çevrilmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istendi.

Fatih Sultan Mehmet`in İstanbul'u fethettikten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya`da 86 yıldır ibadet yapılmıyor.

O günden bu yana konu pek çok kez yargıya taşındı, Danıştay tarafından hep reddedildi.

ABD'DEN AYASOFYA AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihiyle dini ifade ile sanatsal ve teknik dahiliğe bir örnek teşkil ettiğini belirten Pompeo, Ayasofya'nın müze statüsünün, tüm dünyadan insanların bu yapıya erişimini sağladığını kaydetti.

Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."