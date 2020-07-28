Murat Gener'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 24 Temmuz'daki açılışında kılınan cuma namazına katılan A Haber Koordinatörü Murat Gener'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Medyaradar'ın haberine göre; olay sonrası Murat Gener’le birlikte toplantıya giren editörler ve bir kısım personel kendilerini evde karantinaya aldı.

Gener’in geçtiğimiz cuma günü Ayasofya’da 350 bin kişinin katıldığı cuma namazına da gittiği iddia edildi.

Şimdi gördüm 'medyatava' Covid+ olduğumu haberleştirmiş.

- Doğrudur.

Ama 'Cuma Namazı'na gitti' demiş.

- Yalandır.

(Keşke arasalardı; onlara da, 'o sırada ateşler içinde evde ambulans bekliyordum' derdim)

Sağlık Bakanlığı müthiş bir organizasyon kurmuş, hem de MÜTHİŞ! — Murat GENER (@muratgener) July 28, 2020

CUMA NAMAZINA GİTTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Murat Gener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Şimdi gördüm 'medyatava' Covid+ olduğumu haberleştirmiş.Doğrudur.Ama 'Cuma Namazı'na gitti' demiş. Yalandır.(Keşke arasalardı; onlara da, 'o sırada ateşler içinde evde ambulans bekliyordum' derdim)Sağlık Bakanlığı müthiş bir organizasyon kurmuş, hem de MÜTHİŞ!" ifadelerine yer verdi:

MURAT GENER KİMDİR?

Murat Gener 1976 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.Mezuniyetin sonrasında Bilgi Üniversitesi MBA uygulamasını bitirmiştir.

1999'dan 2004 yılına kadar NTV Haber merkezinde çalışmış daha sonra sonra NTVMSNBC için Makronat ismiyle köşe yazıları hazırlamıştır. 2003 yılsinde TÜSİAD ve AB tarafından desteklenen Avrupa Postası programını hazırlayıp sunmuştur.

Gener, 2001 ve 2004 yılında BBC Türkçe'de ekonomi yorumculuğu yapmıştır. Bir yıl Habertürk’te sonrasında ise ATV Haber Editörlüğüne geçiş yapmıştır.