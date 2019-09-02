"İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle ekranlarda olan Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirip erkek oldu. Adını ise Atlas Karan olarak değiştirdi.Peki Aybike Esin Tumluer kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Haberimizde..

AYBÜKE ESİN TUMLUER KİMDİR?

Seren Şirince ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı İlişki Durumu Karışık dizisinde çocuk bakıcısı Gülendam karakteri ile adını duyuran Aybike Esin Tumluer 1988 doğumlu. Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Aybike Esin Tumluer'in adı Atlas Karan oldu.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Aybike Esin Tumluer, yaşadığı değişim sürecini Onur Akay'a anlattı. Aybike Esin Tumluer'in yeni isminin Atlas Karan Tumluer olduğunu açıklayan Onur Akay, "İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer'den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım. Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer'di." ifadelerini kullandı

"MUTLUYUM"

Değişim sürecinin 4 yıl önce başladığını ve iki yıl önce ameliyat olduğunu söyleyen Tumluer, "Zekiyim, duyurmadım, her şey tamamlansın istedim ve mutluyum" dedi.