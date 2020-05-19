Aybüke Albere kimdir? Edis ile aşk mı yaşıyor? Aybüke Albere kaç yaşında?

Şarkıcı Edis'in paylaşımından sonra gündeme gelen Aybüke Albere hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Aybüke Albere Edis ile aşk mı yaşıyor? Aybüke Albere kaç yaşında? İşte cevabı..

AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere 1990 İzmir doğumlu. Kendi bestelerini yapıp yüzbinlere konser vermeyi hedefliyor. Kendine güveni yüksek. Jüriyi etkileyeceğine inanıyor. O Ses Türkiye elemesinde Ajda Pekkan'ın Yaz Yaz Yaz şarkısı ile yarıştı. Jüriden kimseyi kendine döndüremedi. Ne Diyorsan isimli bir şarkısı var.

İŞTE HEMEN KALDIRILAN O FOTOĞRAF

Fotoğrafı paylaşan Edis 'Yazdır artık' notuyla yayınladı. Ünlü popçunun resmi neden yüklediği ve sonra neden hemen kaldırdığı ise akıllarda soru işareti oluşturdu. Fotoğrafa dikkatlice bakan Edis'in hayranları paylaşımdaki genç kadının burnunda hızma olmasından dolayı Aybuke Albere olduğunu iddia etti.

Edis daha önce Aybuke Albere hakkında:

"İzmir'de bir şekilde herkes birbirini tanır. Aybüke ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. 13, 14 yaşlarındayken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir kafede oturup müzikle ilgili hayaller kurduğumuzu hatırlıyorum. O zamanlar Aybüke'nin sesini hayranlıkla dinliyordum. Benim de ergenlik zamanım, sesim kötüydü..." demişti.