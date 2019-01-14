Aybüke isminin anlamı nedir? Kuran'da geçiyor mu, caiz mi?

Bebeğiniz varsa veya bebek bekliyorsanız en iyi seçeneklerden birisi şüphesiz Aybüke ismidir. Biz de Aybüke isminin anlamını sizler için araştırdık. Peki Aybüke isminin anlamı nedir? Aybüke ismi Kuran'da geçiyor mu? Aybüke ismi caiz midir? Aybüke isminin anlam falı nedir?

AYBÜKE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Aybüke ismi erdemli, hafızası güçlü, hayal gücü yüksek, kaşif ruhlu, hassas, zihin gücü ve kültür zenginliği olan bir yapıdadır. Aybüke isminin cinsiyeti kız olup kökeni Türkçe'dir. Aybüke ismi Türkiye'de en çok kullananların sayısı 7,785. isimdir. Kur'anda geçmeyen Aybüke ismi ay ışığı,ay gibi parlak,ay yüzlü,ay benizli, akıllı zeki anlamlarına gelmektedir. Aybüke isminin Arap alfabesiyle yazılışı ايبوك şeklindedir.

AYBÜKE İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU, CAİZ Mİ?

Aybüke isminin kökeni: Türkçe

Aybüke isminin cinsiyeti: Kız

Aybüke isminin renk sembolü: Pembe

Aybüke isimli kişi sayısı: 9000

Aybüke isminin kullanım oranı: 1145

Aybüke isminin harf sayısı: 6

Aybüke ismi Kuran’da geçiyor mu: Hayır

Aybüke ismini çocuğuma koyabilir miyim, anlamı uygun mu diye düşünüyorsanız, aşağıda araştırmalarımızın sonucunu görebilirsiniz. Dinen caiz olup olmadığına ve konulabilir olup olmadığına dikkat etmeniz ne güzel.

*Aybüke ismi caiz olmayan isimler listesinde yok. Yani bu ismi çocuğunuza koyabilirsiniz. Fakat isim koyarken Aybüke isminin anlamına dikkat edin!

AYBÜKE İSMİNİN HARF ANALİZİ NEDİR?

A : Algılama güçü yüksek

Y : Sporu seven

B : Önsezileri yüksek

Ü : Yardımsever

K : Ticarete yatkın

E : Zihin gücü ve kültür zenginliği olan, Hayata karşı her zaman pozitif

AYBÜKE İSMİNİN ANLAM FALI NEDİR?

Karakterinizin en belirgin özelliği plancılık. Düzenli ve titiz bir insansınız. Hayatınız her alanında planlı hareket etmekten yanasınız. Hedeflerinizi belirledikten sonra planlarınızı hazırlıyor ve ağır adımlarla ilerliyorsunuz. Belirsizlikten hoşlanmıyorsunuz. İş yaşamınızda olduğu kadar özel yaşamınızda da program yapıp, o programa sadık kalmak istiyorsunuz. Bu huyunuz bazen sıkıcı olabiliyor. Süprizlerden hoşlanmıyorsunuz. İleriyi görebilmek istiyorsunuz. Hayatınızda karışıklığa yer yok. Karşı cinsle olan ilişkilerinizde de planlı hareket ediyorsunuz. İlk olarak, nasıl birisini istediğinize karar veriyorsunuz. Öyle birini bulduğunuzda ise, onu elde etmenin yollarını keşfedip taktikler üretiyorsunuz. Çoğunlukla da amacınıza ulaşıyorsunuz.

AYBÜKE İSMİYLE AKROSTİŞ ŞİİR

Asıl senin o güzel gözlerine aşık oldum bn

Yattığımda her her gece seni rüyamda görüyordum

Bakışlarına hasta oldum

Üzülmesin o gözlerin dayanamaz bnim yüreğim

Kahveringi gözlerine vuruldum

Esir oldum ben sana, çıkamam artık kalbinden…