AYD Başkanı Altaş duyurdu: Tam kapanma boyunca AVM esnafından kira alınmayacak!

Kabineye başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğna, toplantı sonrası tam kapanma uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Buna göre 29 Nisan saat 19.00'da uygulama devreye sokulacak. 17 Mayıs saat 05.00'da yani bayram bitiminde yasaklar kalkacak.

Bu süreçte Alış veriş merkezleri de kepenk indirecek. Büyük gelir kaybına uğrayacak olan sektör için harekete geçildi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) devreye girerek müjdeli haberi duyurdu.

AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Bizler AVM yatırımcıları olumlu sonuç almak için bu sürenin ceremesini çekmeye hazırız. Yeter ki ülke olarak bu beladan kurtulalım. Bu süreçte sektöre desteğimizi sürdürmek için üye alışveriş merkezlerimiz kiracılarından kira almayacaktır. Hepimiz sonuçta aynı gemideyiz, elbirliği ile bu sıkıntılı süreci aşacağız. Bir an önce aşılanmanın artması ve sürecin çok daha iyi bir yere gitmesini umuyoruz" dedi.

3 MİLYON KİŞİ ÇALIŞIYOR

Türkiye genelindeki 441 açık alışveriş merkezinin yüzde 60'ının derneklerine üye olduğu bilgisini veren Prof. Altaş, "Bunlar da önemli bir oranı oluşturuyor. Derneğimize üye olmayanlar da bizim aldığımız kararları yakından takip edip, uygulamaya özen gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

AVM'lerin istihdam deposu olduğuna dikkat çeken Altaş, şunları kaydetti;

"AVM'ler 600 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor, dolaylı olarak ise sağlanan istihdam 3 milyonu buluyor. Bu nedenle buradaki sağlıklı işleyişin devamı her bakımdan büyük önem taşıyor."

"KİRANIN İSTENMESİ SIKINTI YAŞANMASINA YOL AÇACAKTI"

Kapanmanın sektör için çok önemli olduğunu belirten Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı (BMD) Sinan Öncel de, "Bu süreçte AVM tarafından böyle bir adımın gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kiranın istenmesi karşılıklı sıkıntı yaşanmasına yol açacaktı. Tam kapanma gelmeden önce de 84 olan haftalık çalışma saatlerimiz 35'e kadar inmişti. Ciddi bir gelir kaybına uğradık. Vergilerimiz, alınan malların ödemesi gibi tüm sorumluluklarımız devam ediyor. Kapalı kalınacak sürelerde kira ödenmeyecek olmasıyla ilgili düzenleme sektörümüz için hayati önem taşıyor" diye konuştu.