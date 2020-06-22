Çalıkuşu filmi ile hafızalara kazınan tescilli güzel Aydan Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla genç kızlara taş çıkarıyor. Usta oyuncu Şener, bu defa da bikinili son pozuyla sosyal medyayı salladı.

1981 senesinde Türkiye güzeli olan 57 yaşındaki Aydan Şener, düzgün fiziği ve güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Aydan Şener, '2. Sayfa'nın canlı yayınında yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti.

Yaptığı bikinili paylaşımlar hakkında da konuşan Şener, “Her sene bir mayolu poz paylaşabilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor. Yadırganmıyor da" dedi.

"SADECE ANNE ROLÜ GELİYOR"

Çalıkuşu dizisiyle idol haline gelen Şener neden uzun zamandır sektörde yer almadığına dair sorulara şöyle yanıt verdi, "Neden 40 yaşından sonra tüm kadın oyunculara sadece anne rolü geliyor bunu anlamış değilim. Belli bir yaştan sonra insanlar aşık olamaz, iş kadını olamaz gibi sadece anne rolleri.." dedi.

'KIRGINLIĞIM YOK'

Sözlerine devam eden Şener, "Benim bir kırgınlığım yok zaman zaman olmuşumdur güvendiğim işler yarıda kaldığında haksızlıklar olduğunda gibi... Bu tür şeyler yaşayıp uzak durayım diye düşündüğüm dönemler oldu. Bu benim çok sevdiğim bir iş ölene kadar çalışmak isterim" diye konuştu.

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Manken, sinema ve dizi film oyuncusu Aydan Şener 1 Mart 1963 yılında Kilis'de doğdu. Sinema sanatçısı Suzan Avcı’nın yeğenidir. Tam adı Memnune Aydan Şener’dir. Orta halli bir aileye mensup olan Şener, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 1981 senesinde babasının arkadaşının ısrarı üzerine güzellik yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Sanatçı aynı yıl Miss World Güzellik Yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Bu sırada gelen reklam ve film tekliflerini değerlendirdi. Önce küçük bir köylü kızınıoynadığı reklam filminden sonra yapımcılardan olumlu not alan Şener, kendisine teklif edilen “Küçük Ağa” adlı televizyon dizisinde oyunculuk yaşamına başladı.

1983 yılında evlendi, Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991yılında eşi Ayhan Akbin’den ayrıldı ve bir daha evlenmedi. Daha sonra kendisini oyunculuk kariyerinin bir basamak daha üstüne taşıyan Çalıkuşu, Yeniden Doğmak, Samanyolu ve Fatih Harbiye dizilerinde oynadı. Özel kanalların henüz emeklemeye yeni başladığı 1990'lı yıllarda başta TRT’ye olmak üzere özel televizyonlara dizi ve film çalışmaları yaptı. Daha sonra 2003 senesinde TRT için “Mühürlü Güller” dizisini çekti. 2015 yılında Tiyatro Kedi tarafından sahnelenen “Başarımı Karılarıma Borçluyum” adlı tiyatro oyununda farklı tipteki yedi kadını başarılı bir şekilde oynayarak izleyicilerden tam not aldı. Aydan Şener’in kızı da annesinin yolundan giderek Show TV’de yayınlanan “Medcezir” dizisinde rol aldı.

Aydan Şener, son olarak “Kalbimdeki Deniz” “Zahide” karakterini oynadı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi, Zahide, 2016-2018)

Başarımı Karılarıma Borçluyum (2015, Tiyatro)

Yıllar Sonra (2011, TV dizisi),

Sürgün Hayatlar (2008, TV dizisi),

Kırmızı Işık (2008, TV dizisi),

Evimin Erkeği (2007, TV dizisi),

Fikrimin İnce Gülü (2007, TV dizisi),

Masum Değiliz (2005, TV dizisi),

Beni Bekledinse (2004, film),

Mühürlü Güller (2003, TV dizisi),

Öyle Bir Sevda ki (2002, TV dizisi),

Ankara Yollarında (2002, film),

Oyun (2001, film),

Aşk Aynı Adreste (2000, film),

Kumru (2000, film),

Yarın Geç Olmayacak (2000, film),

Hicran (1999, TV dizisi),

Güvercin (1999, film),

Ah Nalan Ah (1997, film),

Nice Yıllardan Sonra (1997, film),

Hüznün Yüzü (1997, TV dizisi),

Sakin Kasabanın Kadını (1997, film),

Yüzleşme (1996, film),

Zühre (1996, TV dizisi),

Ay Işığında Saklıdır (1996, film),

Bir Aşkın Bittiği Yer (1996, film),

Tutku (1996, TV dizisi),

Nefes Alamıyorum (1996, TV dizisi),

Gül ve Diken (1995, TV dizisi),

Gölge Çiçeği (1995, TV dizisi),

Sevgi Oyunu (1994, TV dizisi),

Hayatın İçinden (1993, TV dizisi),

İki Kız Kardeş (1992, TV dizisi),

Yol Palas Cinayeti (1991, TV dizisi),

Fatih-Harbiye (1990, TV dizisi),

Yeniden Doğmak (1987, TV dizisi),

Samanyolu (1987, TV dizisi),

Utanç Yılları (1987, film),

Çalıkuşu (1986, Feride, TV dizisi),

Küçük Ağa (1983, TV dizisi),

AYDAN ŞENER'İN KIZI KİMDİR? ECEM AKBİN KİMDİR?

Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu Aydan Şener’in kızı Ecem Akbin 1989 senesinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ecem Akbin Akademi 35buçuk’ta Oyunculuk eğitimi alan ve Star Tv ekranlarında yayınlanan Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Ecem Akbin oyunculuk eğitimini babasından gizleyerek devam ettirmiş ve annesi gibi oyunculuğu seçmiştir. 1.75 boyundadır.

Ecem Akbin oyunculuk hikayesini ise şöyle anlatıyor 'Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunuyum, ancak çocukluğumdan beri sinemaya ilgim vardı. Hep aklımın bir köşesinde oyuncu olma isteği yatıyordu. Öncelerde çok baskın bir duygu olmasa da sonrasında gün yüzüne çıkmaya başladı ve yapmak istediğime karar verdim.'

