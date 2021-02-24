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Aydan Taş Kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Fenomen dizi Sadakatsiz'e transferinin ardından adı hızla araştırılmaya başlanan Aydan Taş Kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Tim soruların cevabını sizler için haberimizde derledik..

Aydan Taş Kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ünlü dizi Sadakatsizin oyuncu kadrosundan sonra kim olduğu hızla araştırılmaya başlanan Aydan Taş Kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Haberin devamında tüm soruların cevabı yer almaktadır.

Aydan Taş Kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

AYDAN TAŞ KİMDİR?

Aydan Taş  Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 

BKM Tiyatrosunun muhasebe biriminde çalışırken BKM Atölye Oyuncularından biri olmak için Yılmaz Erdoğanla konuşmuş, Erdoğan kendisini kabul edince de oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Ardından, Çok Güzel Hareketler Bunlar projesiyle adını duyurmayı başarmıştır.

Aydan Taş Kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın başarılı oyuncusu Aydan taş 1982 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiş(39), Eskişehirlidir.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALMIŞTIR?

Aydan Taş birçok dizi, sinema projesinde yer alan başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Yer aldığı sinema, dizi ve tiyatro projeleri sırasıyla şu şekildedir:

SİNEMA

  • Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)
  • Çok Film Hareketler Bunlar (2019)
  • Neşeli Hayat (2009)
  • Organize İşler (2005)

DİZİ

  • Hercai (2019)
  • Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)
  • Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)
  • Karadayı (2014 - Aysel)
  • Yalan Dünya (2013 - Konuk)
  • Krem (2012/2013 - Fadik)
  • Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)
  • Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)
  • Sınıf (2008)
  • Bebeğim (2006)
  • Bir Demet Tiyatro (1995)
     

TİYATRO

  • Eski Çarıklar
  • Pişti
  • Sizinkiler Dünya Kaç Bucak (çocuk oyunu)
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