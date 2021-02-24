Kanal D ekranlarında yayınlanan ünlü dizi Sadakatsizin oyuncu kadrosundan sonra kim olduğu hızla araştırılmaya başlanan Aydan Taş Kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Haberin devamında tüm soruların cevabı yer almaktadır.

AYDAN TAŞ KİMDİR?

Aydan Taş Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

BKM Tiyatrosunun muhasebe biriminde çalışırken BKM Atölye Oyuncularından biri olmak için Yılmaz Erdoğanla konuşmuş, Erdoğan kendisini kabul edince de oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Ardından, Çok Güzel Hareketler Bunlar projesiyle adını duyurmayı başarmıştır.

NERELİ VE KAÇ YAŞINDADIR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın başarılı oyuncusu Aydan taş 1982 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiş(39), Eskişehirlidir.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALMIŞTIR?

Aydan Taş birçok dizi, sinema projesinde yer alan başarılı bir tiyatro oyuncusudur. Yer aldığı sinema, dizi ve tiyatro projeleri sırasıyla şu şekildedir:

SİNEMA

Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)

Çok Film Hareketler Bunlar (2019)

Neşeli Hayat (2009)

Organize İşler (2005)

DİZİ

Hercai (2019)

Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)

Karadayı (2014 - Aysel)

Yalan Dünya (2013 - Konuk)

Krem (2012/2013 - Fadik)

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Sınıf (2008)

Bebeğim (2006)

Bir Demet Tiyatro (1995)



TİYATRO