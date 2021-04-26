Yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla sunduğu hizmet kalitesi ile tanınan Aydem Enerji A.Ş., 19 - 22 Nisan tarihleri arasında talep toplama işlemini gerçekleştirdi. Aydem'in halka arzını merakla takip eden yatırımcılar da Aydem Enerji halka arz sonuçları | Aydem ne zaman borsada işlem görecek? konularını araştırmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar...

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Aydem Enerji’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık olarak 1,3 milyar TL’ye ulaşarak 2018 yılından bu yana Türkiye’de yapılan en büyük halka arzı oldu.

Aydem Enerji’den yapılan açıklamaya göre halka arzı talep toplamadaki 1,3 milyar TL’lik satışla son dönemin en büyük halka arzı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konsorsiyum liderliğini Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği ve Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş liderler olarak görev aldığı Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı için talep toplama işlemleri 19-22 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

Bu kapsamda toplam 338 bin 548 yatırımcıdan 586 milyon 426 bin 281 lot talep geldi. Bireysel yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği talep toplama süreci sonucunda halka arz fiyatı 9,90 lira olarak belirlendi.

Halka arzda planlanan yüzde 18’lik ek satış hakkının da kullanılması ile birlikte toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar lira oldu. Böylelikle Aydem Yenilenebilir Enerji, yapıldığı tarih itibarıyla son 3 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdi.

AYDEM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ paylarının AYDEM kodu ile 29 Nisan Perşembe günü, Borsa İstanbul’da işlem göreceği açıklandı.

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

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