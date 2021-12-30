Aydemir Akbaş gözyaşlarına boğuldu! "Çok arkadaşımı kaybettim"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş yeni yaşını kutladı. 2010 yılında gırtlak kanserini yenen usta oyuncuya 2018 yılında kolon ve bağırsak kanseri teşhisi konulmuştu. Sağlığı yerinde olan Akbaş arkadaşlarıyla buluştu.

"95'TEN ÖNCE ÖLMEYECEĞİM"

Akbaş yapılan sürpriz karşısında ise duygulandı. Usta oyuncu, “Ben çok zor ağlarım ama bu benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostluğun karşılığını bugün aldım. 95’ten önce ölmeyeceğim bunu size söylüyorum" dedi.