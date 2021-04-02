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Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 28.haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor , Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Peki Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Aydeniz Et Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç arasının tamamlanmasının ardından TFF 1.Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda ligin alt sıralarında yer alan Balıkesirspor, ligin orta sıralarında yer alan Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

BALIKESİRSPOR- BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Balıkesirspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor arasında oynanacak olan TFF 1.Lig 28.hafta maçı 4 Nisan Pazar günü Balıkesir Atatürk Stadyumundan oynanacak. Saat 19.00 'da başlayacak olan maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Orkun Aktaş ve Ata Yıldırım yapacak.

Balıkesirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspormaçı TRT Spor ve Bein Max 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Tayfun Altuntaş
Editör
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