Aydın dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, Kovid-19 salgın hastalığına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin dezenfekte ve hijyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalarını son olarak Atatürk Bulvarı ve sahil bandında sürdüren ekipler yürüyüş yolları, yeşil alanlar, çocuk parkları ve spor aletlerini çevreye zarar vermeyen temizleme gücü yüksek bitkisel deterjanlarla dezenfekte etti. Dezenfektasyon ekiplerinin güçlendirilmiş bitkisel formüllü doğa dostu temizlik ürünleriyle gerçekleştirdiği hijyen çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadeleyi aralıksız olarak sürdüreceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak bir yılı aşkın süredir covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için çalışıyoruz. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları ekiplerimiz için rutine döndü. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından her gün, kentimizin her köşesi çevreye asla zararı olmayan doğa dostu güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla dezenfekte ediliyor. İlaçlama ekiplerimiz de bu kapsamda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Bu hastalık hayatımızdan tam olarak çıkana kadar çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI