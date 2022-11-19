Aydın Kuşadası'nda dehşet! Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde G.Ü.Y. isimli kız, tartışma yaşadığı erkek arkadaşı O.Ç.'yi iddiaya göre kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Melahat Ersoy
Editör
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Alınan bilgilere göre Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Royal Apart Rezidans'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Birlikte yaşayan O.Ç. (22) ve G.Ü.Y. (21) arkadaşlarıyla eğlendikten sonra rezidansa geldi. G.Ü.Y. annesiyle ile Rusça konuştuktan sonra telefon görüşmesini sonlandırdı.

Aydın Kuşadası'nda dehşet! Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

ÜZERİNE YÜRÜDÜ İDDİASI

O.Ç. bunun üzerine, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun ne konuştunuz annenle" diyerek G.Ü.Y.'nin üzerine bıçakla yürüdü. İddiaya göre olay esnasında O.Ç.'nin elinden aldığı bıçakla erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı.

Aydın Kuşadası'nda dehşet! Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATA DÖNDÜREMEDİ

Aldığı bıçak darbesiyle O.Ç. yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yoğun uğraş göstererek gencin duran kalbini çalıştırmayı denese de başarılı olamadı.

Aydın Kuşadası'nda dehşet! Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından O.Ç.'nun cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen G.Ü.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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