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  3. Aydın Söke'de çiftçi Murat Hopacı'nın acı sonu: Tellerdeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Aydın Söke'de çiftçi Murat Hopacı'nın acı sonu: Tellerdeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Aydın'ın Söke ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı çiftçi Murat Hopacı, tarlasında ölü bulunduç Hopacı'nın ölüm sebebi, domuz girmemesi için tarlasının etrafına çektiği elektrikli tellerdeki akıma kapılması olarak açıklandı.

Aydın Söke'de çiftçi Murat Hopacı'nın acı sonu: Tellerdeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Aydın'ın Söke ilçesinde bir çiftçiden haber alamayan yakınları, adamı kendisine ait mısır tarlasında ölü buldu.

Söke'nin Nalbantlar Mahallesi'nde yaşayan ve mısır ekili tarlasını kontrole giden 54 yaşındaki Murat Hopacı'dan haber alamayan yakınları tarlaya gitti.

Hopacı'nın tarlada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Aydın Söke'de çiftçi Murat Hopacı'nın acı sonu: Tellerdeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Ambulans ekibinin yaptığı incelemede Hopacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hopacı'nın tarlasına domuz girmemesi için çektiği elektrikli teldeki akıma kapılarak öldüğü iddia edildi.

Aydın Söke'de çiftçi Murat Hopacı'nın acı sonu: Tellerdeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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