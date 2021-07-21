Aydın Söke'de çiftçi Murat Hopacı'nın acı sonu: Tellerdeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Bizim gözümüz Delta'dayken o sinsice yayılmış! Koronavirüste tehlikenin yeni adı Beta varyantı!

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Kıbrıs mesajı: Artık Güney - Kuzey diye bir şey kalmamıştır!