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  3. Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10, 68 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10, 68 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10, 68 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10, 68 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10, 68 TL'den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,68 TL en çok 10,68 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 20,00 TL.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

ÇAYIRLI

TAMER ATALAY

0

0%

MERKEZ

MUHARREM ALTAY

0

0%

İLİÇ

CELAL DEMİR

0

0%

KEMAH

GÜLAY SAĞLAM

0

0%

KEMALİYE

MEHMET OLGUNÖZ

0

0%

REFAHİYE

ABDULLAH SUPHİ AYDIN

0

0%

TERCAN

HALİL İBRAHİM BULUT

0

0%

ÜZÜMLÜ

FARUK KARAKAYA

0

0%

OTLUKBELİ

ÖMER GÖK

0

0%

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