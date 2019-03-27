Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10, 68 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10, 68 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10, 68 TL'den işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,68 TL en çok 10,68 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 20,00 TL.
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
TAMER ATALAY
0
0%
MUHARREM ALTAY
0
0%
CELAL DEMİR
0
0%
GÜLAY SAĞLAM
0
0%
MEHMET OLGUNÖZ
0
0%
ABDULLAH SUPHİ AYDIN
0
0%
HALİL İBRAHİM BULUT
0
0%
FARUK KARAKAYA
0
0%
ÖMER GÖK
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