Aydın'da ağaçlar güneşe aldandı! Ağaçlar çiçek açtı!

Türkiye bu yıl havalar mevsim normallerinin üzerinde seyredince beklenen yağış gerçekleşmedi. Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da ise baharın müjdecisi çiçekler açmaya başladı.

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Aydın'da ağaçlar güneşe aldandı! Ağaçlar çiçek açtı!

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan ve Ege Bölgesinde yer Aydın’da badem ağaçları, bahar mevsimini çiçeklerle karşıladı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de birçok şehir kış esareti yaşamaya devam ediyor.

Aydın'da ağaçlar güneşe aldandı! Ağaçlar çiçek açtı!

AYDIN'DA GÜNEŞİ GÖREN AĞAÇLAR ÇİÇEKLER AÇTI

Hava sıcaklıkları artan Aydın’da baharın müjdecisi olarak bilinen badem ağaçları çiçek açtı. Bu yıl bademler baharı, çiçeklerle karşılarken, vatandaşlar güneşli ve sıcak günlere aldanarak çiçek açan badem ağaçlarının Mart soğuklarının yaşanması halinde çiçeğe duran meyve ağaçlarına soğuk vurabileceğini belirtti. Aydın’ın ova kesimlerinde ve güney arazilerinde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte tabiatta da bahar havası yaşandı.

Aydın'da ağaçlar güneşe aldandı! Ağaçlar çiçek açtı!

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